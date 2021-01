L’America si prepara domani all’Inauguration Day con Joe Biden che si insedia alla Casa Bianca blindata

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON- Domani 20 gennaio alle 17,30 ora italiana si terrà l'Inauguration Day 2021 con Joe Biden che giura da presidente davanti al giudice della Corte Suprema John Roberts. Poco dopo tocca a Kamala Harris davanti alla giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor. Donald Trump lascia Washington ma non parteciperà alla tradizionale cerimonia di consegna della carica. Se alla cerimonia di insediamento di Barack Obama era presente più di un milione di persone e a quella di Trump più di 300.000, per il presidente eletto non è in calendario nessun bagno di folla: sono infatti attese solo 1.000 persone, tutte rigorosamente su invito. Ore 14 (Ora italiana) Trump si congeda ufficialmente da Washington. Per l'ultima volta sale sull'elicottero presidenziale diretto dalla Casa Bianca alla base di Andrews, in Maryland. È qui che è attesa una piccola cerimonia di addio con tanto di banda militare e 21 salve di cannone. Trump sceglie lasciare Washington di prima mattina in modo da farlo quando è ancora presidente in carica e soprattutto per non dover chiedere in prestito al suo successore l'Air Force One per raggiungere la Florida. Ore 14.05 Alla Casa Bianca iniziano sei ore di fuoco, quelle della pulizia per il passaggio da un'amministrazione a un'altra. Una pulizia accurata che quest'anno, per la prima volta, vede coinvolte anche società esterne specializzate oltre ai dipendenti di Pennsylvania Avenue. Ore 17.30 Prendono il via le cerimonie per l'inaugurazione con l'inno nazionale. Ore 18 Joe Biden giura da presidente davanti al giudice della Corte Suprema John Roberts. Poco dopo è la volta di Kamala Harris che giura da vicepresidente davanti al giudice della Corte Suprema Sonia Sotomayor entrando ufficialmente nella storia: la prima vicepresidente afroamericana che giura con la prima donna afroamericana della Corte suprema. Dopo il giuramento Biden parla agli americani: il suo "inaugural address" è l'occasione per delineare la sua agenda e lanciare un nuovo appello all'unità del paese. Ore 19.30 Biden si sposta dal West Front del Capitol Hill all'East Front, nel rispetto della tradizione che vede nella passeggiata dello spostamento una modalità per il presidente di esaminare le truppe schierate per l'occasione. Subito dopo Biden e la first lady Jill - insieme agli ex presidenti Barack Obama, George Bush e Bill Clinton - si recano al cimitero di Arlington per portare omaggio alla tomba del milite ignoto. Ore 2.30 del 21 gennaio (20.30 di Washington) Dopo la rinuncia alla tradizionale parata, che diventa virtuale ed è in omaggio agli eroi della pandemia, Biden e la moglie Jill rinunciano anche al ballo. Non è in programma alcun "inaugural ball". Al suo posto c'è un ballo virtuale tramite uno speciale tv di un'ora e mezzo condotto da Tom Hanks e che vede la partecipazione di molte star, da Jennifer Lopez a Lady Gaga. - (PRIMAPRESS)