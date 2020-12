L'allarme della Gran Bretagna per il Covid-Sars "modificato" fa scattare il blocco dei voli ed il tampone molecolare

(PRIMAPRESS) - ROMA - Annunciata dal ministro degli Esteri, Di Maio e poi nel pomeriggio è stata firmata l’ordinanza di blocco dei voli dalla Gran Bretagna, dal ministro della Salute Speranza dopo le notizie della diffusione di un virus Covid-Sars modificato nella sua forma iniziale e fortemente contagioso. Per questo motivo l’ordinanza appena siglata avrà effetto immediato e sarà attiva sino al 6 gennaio 2021. Le persone che ora si trovano in Italia e che si trovavano nei 14 giorni antecedenti ad oggi in soggiorno o hanno transitato nel Regno Unito e Irlanda del nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare l'avvenuto ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento Prevenzione dell'Asl competente per territorio e a sottoporsi a test tampone molecolare o antigenico. Anche in questo caso, come accadde nella prima ondata della pandemia, ci sono stati ritardi nelle comunicazioni. - (PRIMAPRESS)