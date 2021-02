Kluge (Oms): "Troppe varianti di virus. L'Europa si unisca per accelerare la campagna di vaccinazioni"

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - Le varianti di Covid-19 rischiano di aumentare e cronicizzarsi se non fermate in tempo. Il direttore regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa, Hans Kluge, si dice "preoccupato" per il rischio delle varianti del Covid-19 sull'efficacia dei vaccini, e chiede all'Europa di "unirsi" per accelerare la campagna di vaccinazione. "Dobbiamo prepararci" per altre mutazioni, rafforzando il sequenziamento,ha detto Kluge. E il capo degli esperti Oms che indagano sull'origine della pandemia a Wuhan respinge la tesi del virus nato in un laboratorio cinese: è solo un ottimo "soggetto per un film". - (PRIMAPRESS)