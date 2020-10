Kluge (Oms): "Il covid è divenuta la quinta causa di morte nel mondo con mille decessi al giorno"

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - La situazione in Europa è per l'Oms "molto preoccupante", benché diversa da quella della scorsa primavera."Il numero dei casi aumenta, i ricoveri anche. Il Covid è ormai la quinta causa di morte delle popolazioni e si è raggiunta la quota di mille morti al giorno”, dice il responsabile dell'area europea Kluge, per poi subito precisare: “I casi sono 2-3 volte di più che in primavera, ma i decessi 5 volte meno”.

Il ministro della Salute Speranza a margine della dichiarazione della rappresentante dell'Oms ha sottolineato che :"l'Italia ha numeri molto diversi. C'è piccolo vantaggio. Ora in campo azioni che ci consentano non disperdere vantaggio".