Johnson&Johnson spiega la sospensione del vaccino anche in Europa dopo gli USA

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Sei casi di trombosi cerebrale negli USA sospendono la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson. E oggi la Food and Drug Administration ha imposto lo stop in attesa di verifiche. Ed ecco la nota diffusa oggi dall'azienda farmaceutica americana: "La sicurezza e il benessere delle persone che utilizzano i nostri prodotti è la nostra priorità numero uno. Siamo a conoscenza di una malattia estremamente rara che coinvolge persone con coaguli di sangue in combinazione con piastrine basse in un piccolo numero di individui che hanno ricevuto il nostro vaccino COVID-19. I Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC) e la Food and Drug Administration (FDA) stanno esaminando i dati che coinvolgono sei casi statunitensi segnalati su oltre 6,8 milioni di dosi somministrate. Per un'abbondanza di cautela, il CDC e la FDA hanno raccomandato una pausa nell'uso del nostro vaccino. Inoltre - si leggge ancora nella nota - , abbiamo esaminato questi casi con le autorità sanitarie europee. Abbiamo deciso di ritardare in modo proattivo il lancio del nostro vaccino in Europa. Abbiamo lavorato a stretto contatto con esperti medici e autorità sanitarie e sosteniamo fortemente la comunicazione aperta di queste informazioni agli operatori sanitari e al pubblico.

Il CDC e la FDA hanno reso disponibili informazioni sul corretto riconoscimento e gestione a causa del trattamento unico richiesto con questo tipo di coaguli di sangue. Le autorità sanitarie consigliano alle persone che hanno ricevuto il nostro vaccino COVID-19 e sviluppano forti mal di testa, dolore addominale, dolore alle gambe o mancanza di respiro entro tre settimane dalla vaccinazione devono contattare il proprio medico". - (PRIMAPRESS)