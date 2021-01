Israele: prove di forza di Netanyahu con Biden. Approvate 800 abitazioni in Cisgiordania

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Approvato dal governo di Beyamin Netanyahu, la costruzione di 800 nuove unità abitative in insediamenti ebraici in Cisgiordania,come promesso nei giorni scorsi dal premier Benyamin Netanyahu. Lo riferisce Times of Israel. Il via libera arriva a tre giorni dall'insediamento del nuovo presidente Usa Joe Biden e potrebbe creare tensioni con la nuova amministrazione. Peace Now riferisce che oltre il 90% delle nuove abitazioni autorizzate saranno in territorio della Cisgiordania. - (PRIMAPRESS)