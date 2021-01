Israele: Joe Biden confermerà la presenza dell’ambasciata Usa a Gerusalemme che aveva deciso Trump

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Soddisfazione in Israele per alcune di chiarazioni del neo Segretario di Stato americano Antony Blinken, riprese dalla stampa locale. "Il neo presidente americano Joe Biden non annullerà la storica decisione di Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele e manterrà l'ambasciata degli Stati Uniti nella città", ha detto martedì Antony (Tony) Blinken, il Segretario di stato designato da Biden, durante l'udienza di conferma dinanzi alla Commissione esteri del Senato Usa. - (PRIMAPRESS)