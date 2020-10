In Vaticano il Papa formalizza la Commissione Materie Riservate: un comitato di controllo per gli appalti

Cardinale Kevin Farrell

(PRIMAPRESS) - CITTA’ DEL VATICANO - Il Papa ha creato in Vaticano una Commissione di Materie riservate, presieduta dal cardinale Kevin Farrell. Prevista come comitato di controllo nel nuovo Codice degli appalti introdotto sempre da lui, la commissione potrà occuparsi, oltre che dei contratti pubblici, anche delle questioni economiche ad essi collegate. "Anche in economia e finanza, retta intenzione, trasparenza e ricerca dei buoni risultati non devono mai essere disgiunte", rifletteva Francesco in udienza con vertici e personale di Cassa Depositi e prestiti. - (PRIMAPRESS)