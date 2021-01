In Gran Bretagna scatta il terzo lockdown duro: l’annuncio in diretta tv di Johnson. Da domani scuole chiuse

(PRIMAPRESS) - LONDRA - In Inghilterra ci sarà un lockdown nazionale sufficientemente duro per contenere la nuova variante Covid-19. Vi chiediamo di restare casa e di uscire solo per necessità". Lo ha annunciato in diretta tv il premier britannico Johnson."Nella sola Inghilterra il numero dei pazienti Covid è aumentato di un terzo nelle ultime settimane, 40% in più di aprile. Numero tristemente destinato a salire", ha aggiunto.Da domani tutte le scuole,sia elementari che secondarie,saranno chiuse Lezioni esclusivamente online da remoto - (PRIMAPRESS)