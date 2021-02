Impeachment Trump: l’ex presidente è assolto. La votazione in senato non raggiunge il quorum

(PRIMAPRESS) - USA - Il Senato ha votato per assolvere l'ex presidente Donald Trump dall'accusa di aver istigato un'insurrezione al Campidoglio, concludendo un processo di impeachment di una settimana alimentato dagli sforzi dell'ex presidente di mantenere la Casa Bianca dopo aver perso le elezioni. La votazione è stata con 57 voti contrari (50 Democratici e 7 Repubblicani) e favorevoli. Ma il quorum non è stato sufficiente per condannare l'ex presidente. - (PRIMAPRESS)