Impeachment Trump: l’8 febbraio inizia il processo. È il primo della storia Usa ad un ex presidente

(PRIMAPRESS) - USA - Il processo per l'impeachment di Donald Trump inizierà l'8 febbraio.Lo ha riferito Chuck Schumer, leader dei democratici al Senato Usa, dicendo che sarà un "processo equo e completo". La speaker della Camera Nancy Pelosi invierà lunedì al Senato l'articolo di impeachment. Delusione su Twitter fra i tanti che auspicavano tempi più rapidi. Il processo di impeachment di Trump sarà il primo caso di un presidente Usa non più in carica. I repubblicani del Senato vicini a Trump lo ritengono inutile e potenzialmente incostituzionale. - (PRIMAPRESS)