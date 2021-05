Il Segretario di Stato Usa, Blinken oggi a Gerusalemme. La sua road map per la pace in Medioriente

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato stamane in Israele, prima tappa di una missione nella regione che ha l'obiettivo di consolidare la tregua raggiunta dallo Stato ebraico e Hamas giovedì scorso, dopo 11 giorni di conflitto. Blinken sarà a Gerusalemme, Ramallah, Il Cairo e Amman. "Non è nell'interesse di nessuno continuare il ciclo di violenza: gli Stati Uniti sono impegnati per una soluzione a due stati per Israele e palestinesi", ha affermato Blinken in un'intervista a Abc. - (PRIMAPRESS)