Il pentimento di Donald Trump per gli incauti Twitter. "Con le lettere avevi il tempo di ripensarci"

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Non sappiamo quanto sia vero il pentimento di Donald Trump circa i suoi controversi twitter. Sta di fatto che il presidente americano si è dichiarato pentito dell’incauta velocità di un twitter postato senza pensarci troppo per poi verificare che anche chi ti è più vicino non crede che tu possa averlo scritto. "Nei vecchi tempi si scriveva una lettera e poi,se la riteneva brutta, la si buttava via.Il giorno seguente si poteva dire: meno male che non l'ho inviata", afferma Trump in un'intervista con il Dave Portnoy, il fondatore di Barstool Sports. "Questo però non si può fare con twitter. Lo posti, ti senti soddisfatto e poi inizi a ricevere telefonate del tipo 'hai veramente detto questo?' e ti accorgi di molte cose", aggiunge Trump. - (PRIMAPRESS)