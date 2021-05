Il governo bielorusso dirotta un aereo Ryanair su Minsk e fa scendere il giornalista Pratasevich. L'Ue annuncia misure

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha condannato una circostanza avvenuta ieri 23 maggio e di cui bisognerà chiarire i contorni. Le autorità bielorusse avrebbero costretto il volo Ryanair FR 4978 operante sulla tratta Atene-Vilnius e con 100 passeggeri a bordo, ad un atterraggio forzato a Minsk. Un aereo militare bielorusso ha affiancato il velivolo civile intimandogli l’atterraggio.

Uno dei passeggeri del volo, Raman Pratasevich, giornalista indipendente bielorusso, è stato trattenuto dalle autorità bielorusse e gli è stato impedito di risalire a bordo di Ryanair. In una nota il Consiglio europeo ha sottolineato come questo “è l'ennesimo tentativo palese delle autorità bielorusse di mettere a tacere tutte le voci dell’opposizione. Chiediamo - si legge ancora nella nota - l'immediata liberazione di Pratasevich. Quanto accaduto sarà sollevata come questione nella prossima riunione del Consiglio europeo. L'UE valuterà le conseguenze di questa azione, compresa l'adozione di misure contro i responsabili. - (PRIMAPRESS)