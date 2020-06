Il gesto di solidarietà di Floyd Mayweather, l'ex star del ring verso George Floyd. Una storia che parte dalla musica

(PRIMAPRESS) - USA - La morte dell’afroamericano, George Floyd, ucciso dalla polizia mentre veniva arrestato, non è solo una storia che sta infiammando l’America liberale con decine di proteste levatesi in tutti gli stati ma sta anche assumendo, nel grigiore della cronaca, anche i contorni di una storia dai risvolti sociali ed umani.

Il prossimo 9 giugno ci saranno in Texas i funerali di Floyd e l’ex campione di pugilato Floyd Mayweather si è offerto di pagare i costi per dell’esequie dell’uomo ucciso da un agente di polizia a Minneapolis. L'ex boxeur avrebbe deciso di sostenere le spese del funerale dopo aver scoperto che George Floyd era un grande amico di Anzel Jennings,il CEO dell'etichetta musicale TMT che è un amico fraterno di Mayweather.

Intanto continuiamo gli arresti di persone che potevano nelle varie città: a Chicago oltre 60 e due persone sono rimaste uccise durante i disordini. A Washington, nonostante il coprifuoco centinaia di manifestanti hanno continuato a protestare circondati dalla polizia e colpiti con spray urticanti. In azione anche elicotteri. Proteste e disordini in corso anche a New York, a Dallas, ad Atlanta, Los Angeles, a Buffalo,dove un'auto si è lanciata contro un gruppo di agenti provocando alcuni feriti. A Oakland, in California, arresti in massa. - (PRIMAPRESS)