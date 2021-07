Il Food Systems Summit dell'Onu a Roma per salvaguardare il futuro del cibo sul pianeta

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il pre-vertice del summit sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite che si apre oggi a Roma (26-28 Luglio) in collaborazione con il governo italiano, getterà le basi per l'evento globale di settembre riunendo diversi attori da tutto il mondo per sfruttare il potere dei sistemi alimentari per realizzare progressi su tutti i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS).

L’evento avrà un formato ibrido, con una componente di persona completato da un vasto programma virtuale e piattaforma. Attraverso il pre-vertice, il vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite riaffermerà il suo impegno a promuovere i diritti umani per tutti e garantire ai gruppi più emarginati l'opportunità di partecipare, contribuire e beneficiare del processo del vertice.

Sotto la guida del Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, il Pre-Summit è un "Vertice del popolo" che riunirà giovani, agricoltori, popolazioni indigene, società civile, ricercatori, settore privato, leader politici e ministri dell'agricoltura, dell'ambiente, salute, nutrizione e finanza, tra gli altri partecipanti. L'evento mira a fornire gli ultimi approcci scientifici e basati sull'evidenza alla trasformazione dei sistemi alimentari di tutto il mondo, lanciare una serie di nuovi impegni attraverso coalizioni d'azione e mobilitare nuovi finanziamenti e partenariati.

Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aprirà i lavori del vertice che inizieranno oggi alle 12 con il primo degli appuntamenti in calendario dedicati alla Scienza e all’Innovazione che dovranno salvaguardare il cibo per il pianeta. - (PRIMAPRESS)