Il Covid-Sars è arrivato anche in Antartide. Colpita una delle 13 basi cilene

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nessuna parte del globo terrestre sembra essere scampata al Covid. Anche in Antartide si sono registrati i suoi primi casi di contagio da coronavirus. Era l'unico continente che non era stato investito dalla pandemia. Lo riferiscono i media cileni. A risultare positive al Covid 36 persone di stanza nella base General Bernardo O'Higgins Riquelme, una delle 13 basi cilene in Antartide. Si tratta di 26 membri dell'esercito e 10 addetti alla manutenzione, che sono già stati trasferiti in Cile. Contagiati anche 3 membri d'equipaggio della nave inviata a prestare sostegno alla base. - (PRIMAPRESS)