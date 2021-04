Il Consiglio Europeo proroga le restrizioni all’Iran fino al 2022: divieti di viaggio e blocco delle esportazioni

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio ha deciso oggi di prorogare le sue misure restrittive in risposta a gravi violazioni dei diritti umani in Iran fino al 13 aprile 2022. Tali misure consistono in un divieto di viaggio, un congelamento dei beni e un divieto di esportazione in Iran di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna e delle apparecchiature per il monitoraggio delle telecomunicazioni. Inoltre, ai cittadini e alle società dell'UE è vietato mettere a disposizione fondi per le persone fisiche e giuridiche elencate.

Queste misure sono state messe in atto per la prima volta nel 2011 e da allora sono state prorogate su base annuale.

Oggi il Consiglio ha anche aggiunto otto persone e tre entità a questo elenco di sanzioni in considerazione del loro ruolo nella risposta violenta alle manifestazioni del novembre 2019 in Iran. L'elenco comprende ora un totale di 89 persone e 4 entità. - (PRIMAPRESS)