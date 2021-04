Il Consiglio europeo programma l'acquisto da 1,8 miliardi di vaccini mRNA per il biennio 2022-23

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Ieri il Consiglio Europeo ha approvato un'estensione del bilancio dell'Unione di altri 121,5 miliardi per il contrasto alla pandemia e la Commissione Europea disporrà di 1,8 miliardi per avviare un negoziato finalizzato all'acquisto di dosi di vaccini anti Covid-19 le cui consegne sono previste per il 2022 e il 2023. La preferenza dell'Ue è rivolta a vaccini che utilizzano la tecnologia mRNA. In pratica questo fa sì che le aziende a cui ci si rivolgerà potrebbero essere la BioNTech/Pfizer e Moderna. Tuttavia l'intenzione della Commissione sarebbe quella di affidare la commessa a una sola azienda che probabilmente potrebbe essere la BioNTech/Pfizer. - (PRIMAPRESS)