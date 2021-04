Igor il Russo: dopo l'Italia anche in Spagna arriva la sentenza di ergastolo per il serbo Norbert Feher

(PRIMAPRESS) - SPAGNA - E' ergastolo, in Spagna, per il serbo Norbert Feher, alias Igor il Russo. Questa la condanna nel processo per tre omicidi, in Aragona nel 2017. L'uomo ha avuto l'ergastolo per uno dei delitti e a 25 anni per ognuno degli altri due. Da qui l'ergastolo, che potrà essere sospeso dopo 30 anni, a date condizioni. Prima di arrivare in Spagna, Feher seminò morte anche in Italia: autore di diverse rapine violente, in Emilia uccise un barista e giorni dopo, mentre era in fuga, una guardia giurata che lo aveva riconosciuto. Su di lui pendono anche due ergastoli in Italia. - (PRIMAPRESS)