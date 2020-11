I Boy Scout d’America verso la bancarotta per decenni di abusi sessuali. Attesa la sentenza del Delaware

(PRIMAPRESS) - USA - Torna prepotentemente la grande piaga degli abusi tra i boy scout d’America. Una vicenda che ciclicamente rispunta fuori ma già qualche anno fa le accuse di abusi avevano azzerato i vertici dell’organizzazione ed impoverito le loro casse per i risarcimenti a seguito di sentenze di vari tribunali di diversi Stati. Oltre 81 mila persone negli Stati Uniti denunciano abusi sessuali contro i 'Boy Scouts of America',tracciando un quadro decennale di violenze per mano di leader scout in tutti gli Usa considerati affidabili e modelli per i giovani. Le denunce,che secondo gli avvocati superano il numero delle accuse di abusi avanzate nella Chiesa cattolica, continuano ad aumentare in vista della scadenza di oggi 16 novembre, fissata da un giudice in Delaware nella procedura di bancarotta richiesta dall'associazione. - (PRIMAPRESS)