I 40 anni della morte di John Lennon a New York. Il ricordo del poeta pacifista dei Beatles

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sono trascorsi 40 anni da quando John Lennon venne ucciso l'8 dicembre 1980 a New York. Ma i 5 colpi di pistola esplosi da un 25enne squilibrato che misero fine alla vita di Lennon non hanno mai messo fine al mito del più visionario e 'politico' dei Beatles. Icona del rock, pacifista e poeta, Lennon divenne simbolo immortale di pace e amore. Era nato a Liverpool il 9 ottobre del 1940. Un po’ dovunque nel mondo in questi giorni risuonano le sue canzoni più famose e molti sono gli speciali di tv e radio che lo ricordano in tutte le lingue proprio a testimonianza che un mito non muore mai. - (PRIMAPRESS)