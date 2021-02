Guterres (Onu): "Centotrenta paesi sono senza vaccini. Serve un piano globale"

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - Sono 130 Paesi che non hanno ricevuto dosi di vaccino. Lo ha dichiarato con preoccupazione il segretario Onu, Guterres, per l'incontro virtuale dei ministri degli Esteri degli Stati membri del Consiglio sullo stato delle vaccinazioni. Finora 10 nazioni hanno somministrato il 75% delle dosi,ma la disparità nella distribuzione è un rischio per l'intero pianeta.Serve un piano vaccinale"globale per riunire tutti coloro che possiedono il potere,le competenze scientifiche, le capacità produttive e finanziarie necessarie", ha affermato Guterres. - (PRIMAPRESS)