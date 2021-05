Global Health Summit: Roma si prepara al meeting del G20 per il prossimo 21 maggio

(PRIMAPRESS) - ROMA - Venerdì 21 maggio si svolgerà a Roma a Villa Pamphilj il Global Health Summit, un evento speciale della Presidenza G20, organizzato dall’Italia in partnership con la Commissione europea e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario Draghi, e dalla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. I lavori, che si svolgeranno in modalità virtuale, saranno trasmessi in diretta streaming sui canali della Presidenza del Consiglio. Al termine del Summit è prevista una conferenza stampa congiunta con il Presidente Draghi e la Presidente von der Leyen. - (PRIMAPRESS)