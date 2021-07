Giornalisti spiati con il software israeliano Pegasus. Un reportage del Washington Post svela i governi coinvolti

(PRIMAPRESS) - USA - Diversi governi "autoritari" hanno usato un software israeliano per spiare i cellulari di giornalisti, attivisti e manager nel mondo. Emerge da un'indagine del Washington Post e 16 testate internazionali, tra cui il britannico The Guardian. Il software, chiamato Pegasus, è nato per consentire ai governi di seguire terroristi e criminali. Tra i governi che hanno spiato quello ungherese di Orban. Nel mirino anche persone vicine a Khashoggi,il reporter saudita ucciso. - (PRIMAPRESS)