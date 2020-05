Giappone: avviata nelle carceri di Kyoto, Osaka e Yokohama la produzione di mascherine e tute protettive sanitarie

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Mascherine e tute protettive per il settore medico saranno prodotte dai detenuti in Giappone per fronteggiare l'emergenza della pandemia di coronavirus. Già a partire da metà marzo sette carceri, tra cui quelli situate nelle prefetture di Aomori e Kyoto, avevano iniziato a produrre 66 mila mascherine al mese, mentre i penitenziari di Osaka e Yokohama avevano realizzato tute protettive per le strutture mediche. - (PRIMAPRESS)