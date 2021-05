Ghebreyesus (Oms): “Non vaccinate i bambini ma date le dosi a Covax”

(PRIMAPRESS) - GINEVRA - "Non vaccinate i bambini, ma date le dosi a Covax". Questo il messaggio del direttore dell'Oms Tedros Ghebreyesus. Il Covax è il programma di collaborazione globale per favorire l'accesso ai vaccini in tutti i paesi. La scelta di dare priorità alla vaccinazione degli adulti nei paesi più poveri potrebbe risparmiare molte più vite di quanto avverrebbe vaccinando i bambini nei paesi sviluppati. Il Covid ha già ucciso 3,3 milioni di persone e il 2° anno di pandemia secondo Ghebreyesus sarà più letale del primo. - (PRIMAPRESS)