Gerusalemme: riapre il Santo Sepolcro dopo il lockdown. Si potrà entrare solo 50 per volta

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Anche il Santo Sepolcro termina il suo lockdown. Il luogo simbolo della cristianità, da sempre meta di pellegrini provenienti da tutto il mondo aveva dovuto chiudere per l’epidemia del coronavirus. “La riapertura del Santo Sepolcro è un segnale importante della normalizzazione della gestione dei luoghi di interesse storico e, naturalmente, di tutti quei siti di fondamentale importanza per un ritorno, anche se lentamente, ad una situazione di movimento e di aggregazione, in sicurezza, nel rispetto del normative previste" ha dichiarato Avital Kozter Adari, direttore dell'Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo. In una nota dei tre capi delle comunità custodi della Basilica del Santo Sepolcro di Gerusalemme si legge: “A seguito dell'evoluzione della situazione in Terra Santa, noi Capi delle Tre Comunità, custodi della Basilica del Santo Sepolcro e della Resurrezione, desideriamo informare che a partire da oggi questo Santissimo Luogo sarà nuovamente accessibile a i fedeli per visite e preghiere”.

Per motivi di sicurezza e al fine di evitare il rischio di una nuova diffusione dell'infezione COVID-19, all'inizio il numero sarà limitato a 50 persone e la Basilica sarà accessibile solo a coloro che non hanno febbre o sintomi di infezione e indossano adeguati dispositivi di protezione per il viso.

Sarà inoltre necessario mantenere una distanza minima di 2 metri tra ogni persona ed evitare qualsiasi atto di devozione che possa includere un contatto fisico come toccare e baciare le pietre, le icone, i paramenti e il personale della Basilica; oltre a rispettare sempre le istruzioni fornite. - (PRIMAPRESS)