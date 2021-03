Germania, voto Leander: disfatta di Merkel nella prova generale delle politiche di settembre

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Si tratta di una vera e propria disfatta della Cdu della Merkel nelle regionali in Baden-Wuerttemberg e Renania-Palatinato,una sorta di test delle politiche di settembre in Germania decisive per la successione alla leadership della nazione. Vincono i due governatori uscenti dei Land, Winfried Kretschmann per i Verdi nel primo Stato federato e Malu Dreyer per l'Spd nel secondo. "Non è una buona serata elettorale per la Cdu. Avremmo voluto le cose andassero diversamente", ha commentato i primi exit poll Paul Ziemiak,segretario generale del partito - (PRIMAPRESS)