Germania, Merkel autorizza un nuovo lockdown e appoggia von der Leyen sulle minacce ad AstraZeneca

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La Germania dalle pagine di Der Spiegel, in queste ultime 24 ore, sta puntando il dito sull’Italia con l’accusa di insabbiamento da parte del Governo Conte, delle morti iniziali causate dalla pandemia ed inoltre avrebbe mentito all’OMS sul piano aggiornato contro le epidemie. Fatti che risalgono allo scorso anno e che ora affiorano di nuovo. In questo clima ieri sera la Cancelliera Merkel ha tenuto una conferenza stampa a Berlino in cui ha rappresentato i numeri del contagio che costringono la Germania ad un nuovo lockdown.

La cancelliera tedesca ha poi dichiarato di sostenere la minaccia della Commissione europea di bloccare le esportazioni del vaccino AstraZeneca se l'Ue non ricevesse le consegne programmate. "Abbiamo un problema ben noto con AstraZeneca",ha osservato in conferenza stampa a Berlino, affermando di "sostenere" le pressioni esercitate sul laboratorio britannico dal presidente della commissione Ursula von der Leyen, che ha recentemente minacciato di vietare le esportazioni del vaccino dall'Ue. - (PRIMAPRESS)