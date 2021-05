Germania, Cancelleria Spd: è il ministro socialista Scholz candidato a sostituire Merkel

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Il ministro delle Finanze tedesco, il socialista Scholz, è il candidato alla cancelleria dell'Spd in vista delle elezioni parlamentari di settembre. "Ce la posso fare ", ha detto Scholz al congresso straordinario Spd ricevendo l'investitura con 96,2% dei consensi. "Corro perché la Germania ha bisogno di un'ampia alleanza per il progresso.Porto la mia esperienza, la mia forza e le mie idee", ha aggiunto,e ha promesso un salario minimo orario di 12 euro nel suo "primo anno come cancelliere federale" e un'ambiziosa politica climatica - (PRIMAPRESS)