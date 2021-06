Gaza: la fragile tregua tra israeliani e palestinesi. Un sondaggio ne spiega il perché

(PRIMAPRESS) - GAZA - Una tregua effimera quella tra Israele e la Striscia di Gaza. Tornano a farsi sentire sul cielo di Gaza i primi rombi dei raid aerei. Sono i primi segnali a Gaza dal cessate il fuoco dello scorso 21 maggio, che pose fine a 11 giorni di scontri che causarono 260 morti fra i palestinesi e 13 vittime in Israele. Secondo fonti palestinesi, l'aviazione israeliana ha effettuto una serie di Raid nella Striscia in risposta al lancio di palloni incendiari nel Sud di Israele. Colpiti siti militari di Hamas, fa sapere la Difesa israeliana, che si dice pronta "a tutti gli scenari inclusa la ripresa delle ostilità di fronte ai continui attacchi terroristici". Secondo un sondaggio di opinione pubblicato ieri, il sostegno ad Hamas è aumentato drasticamente mentre il sostegno alla fazione al potere di Fatah del presidente dell'Autorità Palestinese Mahmoud Abbas è diminuito in modo significativo. La maggioranza dei palestinesi pensa che Hamas meriti di più di rappresentare e guidare il popolo palestinese, mentre una piccola percentuale pensa che Fatah sia quello che merita di farlo. Dunque, è anche questo il clima dove si avverte la fragilità della tregua. - (PRIMAPRESS)