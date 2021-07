Gasdotto Nord Stream2: accordo Usa-Germania per evitare influenze sull'Ucraina

(PRIMAPRESS) - ROMA - Usa e Germania hanno annunciato in una dichiarazione congiunta l'accordo per il completamento del gasdotto russo Nord Stream2.Le due potenze si impegnaano ad agire se la Russia userà il gasdotto come arma contro l'Ucraina. L'accordo prevede il raddoppio del gasdotto russo-tedesco che aggira l'Ucraina passando per il Baltico. Per l'Ucraina e la Polonia, l'accordo sul gasdotto porterà a nuove "minacce politiche, militari ed energetiche" per l'Ucraina e l'Europa centrale nel suo complesso. - (PRIMAPRESS)