Fake news: Facebook mette un “warning” sul video di un cardinale messicano circa l’uso satanico del vaccino

(PRIMAPRESS) - CALIFORNIA - Facebook ha messo un avviso "warning" sul profilo del cardinale messicano in pensione Juan Sandoval Iniguez, in cui afferma che i vaccini contro il coronavirus contengono un microchip satanico. La schermata di Facebook avverte gli utenti che il post "riporta informazioni sul Covid che un gruppo di osservatori indipendenti considera false". Nel video il Cardinale avvisa che "il chip inserito nel vaccino è per controllare le persone, una sorta di marchio della bestia", facendo riferimento a Satana. - (PRIMAPRESS)