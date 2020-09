Facebook annuncia una campagna contro i suprematisti che vogliono delegittimare le elezioni predidenziali

(PRIMAPRESS) - USA - Sono oltre 250 le organizzazioni suprematiste bianche, ossia quel movimento ideologico che crede che i bianchi sia una razza superiore così come era accaduto anche nella Germania nazista nei confronti degli ebrei ad essere entrate nel mirino dei social. In questo caso, nella moderna America l’idea del white power è riferito agli afroamericani. Una situazione che sta dilagando negli Usa e che ha spinto Facebook e Instagram a bandire dai social le organizzazioni di questo tipo. A riferire della “campagna di pulizia” è Nick Clegg VicePresidente di Facebook in una conference call sulle elezioni presidenziali Usa. Facebook applicherà "un'etichetta informativa ai contenuti che cercano di delegittimare il risultato delle elezioni o di mettere in discussione il voto. L'etichetta fornirà informazioni autorevoli sull'integrità delle elezioni e sui metodi di voto”. - (PRIMAPRESS)