Europarlamento: approvato il certificato verde per la vaccinazione. Aiuterà a viaggiare senza quarantene

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Parlamento europeo ha adottato la proposta della Commissione per il certificato verde digitale, che favorirà gli spostamenti all'interno dell'Unione durante la pandemia da Covid, con 540 voti a favore, 119 contro e 31 astenuti. Il "certificato europeo Covid-19" dovrebbe essere in vigore per 12 mesi. Certificherà la vaccinazione contro il coronavirus, la negatività o la guarigione dal contagio.Tuttavia,non servirà in nessun caso come documento di viaggio e non sarà prerequisito per la libertà di movimento, dicono i deputati. - (PRIMAPRESS)