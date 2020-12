Eurogruppo, Gentiloni (Commissario UE): "Giornata storica per la Riforma del Mes con il backstop"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Eurogruppo: "L'accordo che abbiamo raggiunto sulla riforma del Mes e sull'introduzione del backstop (il progetto per una rete di sicurezza finanziata dal Mes per il Fondo di risoluzione unico delle banche), sono ottime notizie per la sicurezza, la stabilità e la resilienza della zona euro". Così il commissario Ue all'Economia, Gentiloni al termine dell'Eurogruppo. "Non siamo ancora alla fine, ci vorrà la firma del trattato, ma oggi è una giornata storica",ha detto."Un ritiro prematuro da misure anticrisi è errore". - (PRIMAPRESS)