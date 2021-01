Estradizione Assange: la Gran Bretagna respinge la richiesta degli Usa. Il fondatore di Wikileaks sarebbe a rischio suicidio

(PRIMAPRESS) - LONDRA - La giustizia britannica, a sorpresa, nega l'estradizione negli Usa di Julian Assange, il fondatore di Wikileaks, accusato di spionaggio e pirateria per aver svelato file riservati americani, tra cui quelli relativi a crimini di guerra in Afghanistan e Iraq. La decisione è stata presa dalla giudice Vanessa Baraister, che ha ritenuto Assange essere in non buone condizioni psicologiche e a rischio suicidio. Assange negli Usa rischiava una condanna a 175 anni. Washington potrà fare appello. - (PRIMAPRESS)