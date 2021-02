Espulsione ambasciatrice Ue, il Venezuela espelle Isabelle Brilhante Pedrosa: “Non è gradita”

(PRIMAPRESS) - CARACAS (VENEZUELA) – La rottura tra Venezuela e Unione Europea è ufficiale: il governo di Caracas ha espulso l’ambasciatrice UE, Isabel Brilhante Pedrosa, concedendole 72 ore per lasciare il Paese. La notizia è stata comunicata via Twitter dal ministro degli Esteri venezuelano, Jorge Arreaza, dopo aver consegnato alla diplomatica una lettera con la decisione governativa. “Su istruzioni del presidente Nicolás Maduro, l’ambasciatrice dell’Unione Europea nel nostro Paese è dichiarata persona non grata”, si legge nel tweet. Il ministro degli Esteri venezuelano ha intimato all’Europa di cessare di essere “un’appendice dell’élite dominante negli Stati Uniti” e di prendere “le proprie decisioni nel rispetto del diritto internazionale”, imparando a “rispettare Paesi sovrani, liberi e indipendenti come il Venezuela“. - (PRIMAPRESS)