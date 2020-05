Elezioni Usa: Biden vince in Ohio e ora la sfida del voto di novembre con Trump potrebbe essere per posta

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Joe Biden ha vinto le primarie dem in Ohio. L'ex vice presidente è rimasto praticamente l'unico candidato alla nomination del partito per la sfida a Trump il prossimo novembre, dopo il ritiro di Bernie Sanders che ha sospeso la corsa all'inizio di aprile. Le primarie dell'Ohio, rinviate per il coronavirus (erano previste il 17 marzo), sono state condotte per posta. L'affluenza è stata bassa e Biden ha vinto a tavolino perché sulla scheda figuravano ancora 10 candidati che però si erano tutti ritirati. Ora si sta pensando di andare al voto presidenziale di novembre prossimo per posta in modo da evitare gli assembramenti che potrebbero far riesplodere il Covid-19.

In un sondaggio, il 70% degli americani si è detto favorevole al voto per posta alle presidenziali segnalando come la maggioranza degli elettori statunitensi ritenga che la pandemia da coronavirus creerà problemi alle elezioni. Il presidente Donald Trump si è dichiarato contrario al voto per posta evocando la possibilità di brogli.

Intanto negli Stati Uniti il numero delle vittime del Covid-19 ha superato quello della guerra in Vietnam (1955-1975). E' quanto emerge dall'ultimo bollettino della Johns Hopkins University, che parla di oltre un milione di contagi accertati. In 24 ore si sono registrati altri 2.207 morti, il che porta il totale delle vittime nel Paese a 58.351 (i soldati americani che morirono nel conflitto in Vietnam furono 58.220). - (PRIMAPRESS)