Elezioni Usa: Biden batte Trump nella sfida Tv dai toni accesi ma crollano gli ascolti a -35%

(PRIMAPRESS) - USA - Nel duello televisivo tra Trump e Biden, impegnati nella campagna elettorale per le elezioni presidenziali, è stato un violento scambio di accuse ance con colpi bassi ma chi ha vinto la sfida dei sondaggi? Quello di Yougov, condotto per l’Economist, ha visto il candidato democratico Biden, in testa di 8 punti ottenedo, infatti, il 50% dei consensi, contro il 42% di Trump. Poco al di sotto la classificazione dello specializzato sito Realclearpolitics, che calcola la media dei maggiori sondaggi: Biden porta un vantaggio di 6,6 punti. Il dibattito, tuttavia, proprio per i toni accesi non ha interessato un pubblico molto ampio. Gli Usa hanno un problema serio con cui stanno facendo i conti e si chiama coronavirus. La pandemia ha fatto dell’America il paese più colpito in assoluto e questo non fa appassionare più di tanto alla sfida tra i due competitor. Gli ascolti sono andati in picchiata con 29 milioni i telespettatori su Abc, Cbs, Nbc e Fox, pari a -35% rispetto allo stesso dibattito nel 2016 tra Trump e Hillary Clinton. Ma era anche un mondo fa. - (PRIMAPRESS)