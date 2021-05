Elezioni Scozia: vince Sturgeon (Snp) ma risalgono i Tory per l'effetto Pil al 9,9%

(PRIMAPRESS) - EDIMBURGO - La possibilità di rifare un secondo referendum per l’indipendenza della Scozia è solo rimandata. Anche se la leader del Snp, Nicola Sturgeon, ha confermato la sua presenza in un nuovo mandato alla guida della Scozia, tuttavia i seggi raggiunti non sono sufficienti per una maggioranza assoluta. E questo riduce la sua possibilità di indire un secondo referendum sull’indipendenza ma i nazionalisti scozzesi non demordono. La loro più grande soddisfazione sarebbe costringere Boris Johnson ad accettare un nuovo referendum sull’indipendenza anche perché Il Partito nazionalista Scozzese, con 64 seggi, non è riuscito ad ottenere la maggioranza assoluta in Parlamento solo per un seggio.

La volontà di Sturgeon, al momento è di mettere in sicurezza il paese dalla pandemia e prepararsi al meglio per la Conferenza del Climate Change che si terrà a Glasgow dal 1° al 12 novembre 2021.

In queste elezioni appena concluse, si è registrato il successo raggiunto dai Tory del premier Johnson che si è ulteriormente consolidato con la vittoria nelle roccaforti laburiste note come il 'red wall', quelle aree settentrionali dell'Inghilterra colpite dalla deindustrializzazione e favorevoli alla Brexit. A spingere la risalita dei Tory è anche il Pil al 9,9% registrato dopo la Brexit e per l’effetto copertura dei vaccini. - (PRIMAPRESS)