Elezioni Peru: Fujimori battuta da Castillo denuncia brogli e chiede l'annullamento di 200mila voti

PERU - La candidata di destra alle elezioni presidenziali in Peru, Keiko Fujimori, ha chiesto al tribunale elettorale del paese l'annullamento di 200.000 voti: lo ha reso noto il suo partito. Fujimori, battuta per circa 74.000 voti dal suo rivale di sinistra Pedro Castillo, ha denunciato brogli ed ha chiesto alla corte l'annullamento del risultato in 802 seggi elettorali, pari a circa 200.000 voti. Castillo si è intanto proclamato vincitore delle elezioni, con il 99,82% delle schede scrutinate.