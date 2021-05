Elezioni Madrid: i popolari di Isabel Diaz Ayuso vincono. Iglesias, leader di Podemos, lascia la politica

(PRIMAPRESS) - MADRID - Vittoria schiacciante dei Popolari nelle elezioni regionali di Madrid, in Spagna, che permettono alla governatrice uscente Isabel Diaz Ayuso di guidare l'amministrazione da sola. Il Pp si è infatti aggiudicato 65 dei 136 seggi nel Parlamento regionale. Non sarà necessaria, quindi, un'alleanza con Vox per governare anche se il partito di destra ha comunque annunciato il suo appoggio. I socialisti del premier Sanchez hanno perso 13 dei 37 seggi. Lascia la politica l'ex vicepremier Iglesias, leader di Podemos. - (PRIMAPRESS)