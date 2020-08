Elezioni Bielorussia: Lukashenko verso la rielezione tra scontri di piazza ed isolamento del paese senza internet

(PRIMAPRESS) - MINSK BIELORUSSIA) - Il presidente uscente e ricandidato alle elezioni presidenziali della Bielorussia, Alexander Lukashenko, aveva assicurato che non ci sarebbero stati scontri e invece da ieri sera circa 300 giovani che protestavano contro lo strapotere dello stesso presidente, si sono scontrati con la polizia. E’ stato fatto uso anche di granate stordenti pur di sedare la rivolta a Minsk. I dati del ministero degli Interni circa le elezioni mostrano già il successo annunciato di Lukashenko ed è questo che ha scatenato la rivolta con la convinzione che quel voto non sia del tutto trasparente. Intanto la situazione nel paese è piuttosto complicata per via dell’assenza di collegamento ad internet che crea un certo isolamento della popolazione ma si parla anche di circa 120 arresti tra cui anche giornalisti stranieri. - (PRIMAPRESS)