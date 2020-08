Elezioni americane: Kamala Harris è la "prescelta" di Joe Biden per la carica di vice

(PRIMAPRESS) - USA - Il candidato democratico americano Joe Biden ha scelto Kamala Harris come suo vice, in vista della corsa alle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020. Nata a Oakland da madre indo-americana immigrata da Chennai e da padre di origine giamaicana. Harris è senatrice per la California. Sposata con un avvocato dal 2014. La sorella è analista politico e il cognato General Counsel di Uber ed ex funzionario del Dipartimento di Giustizia Usa. Non ha figli. E' la prima donna con lontane origini africane a essere nominata per la vice presidenza.

"Joe Biden può unire gli americani perché ha trascorso la sua vita a battersi per noi. Come presidente, realizzerà un'America all'altezza dei nostri ideali". Lo twitta Kamala Harris, la senatrice della California nominata da Biden per la vice presidenza."Sono onorata di unirmi a lui e di fare tutto il possibile per farlo diventare il nostro commander-in-chief", aggiunge Harris. Ad Harris anche il sostegno dell’ex presidente Usa, Obama. - (PRIMAPRESS)