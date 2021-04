Elezioni Albania: con il 48,6% dei consensi il premier Edi Rama rivendica il terzo mandato in parlamento

(PRIMAPRESS) - TIRANA (ALBANIA) - Con il 95% dei voti scrutinati il partito Socialista è al 48,6% dei consensi Il primo ministro Edi Rama rivendica la vittoria nelle elezioni legislative (per il rinnovo del parlamento) di domenica scorsa in Albania. Si avvia verso il terzo mandato alla guida del governo, potendo contare su 74 dei 140 seggi del parlamento. Al partito democratico, di opposizione: 39% dei voti, pari a 59 seggi, mentre l'alleato, il Movimento socialista per l'integrazione, è al 7%, con 4 seggi. - (PRIMAPRESS)