Egitto: interrogato oggi lo studente Patrick Zaki. È in carcere dallo scorso febbraio

(PRIMAPRESS) - CAIRO - Si è svolta nella capitale egiziana l'udienza per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna in carcere in Egitto da febbraio per propaganda sovversiva: l'esito si conoscerà probabilmente domani. Lo riferisce il legale Hoda Nasrallah. L'udienza è stata preceduta giovedì scorso dal rilascio di altri tre dirigenti dell'Ong di Zaki,l'Eipr,arrestati a metà novembre sempre per reati connessi al terrorismo. Una decisione che ha suscitato forti speranze per un epilogo analogo anche per Zaki. Il giovane si è difeso in aula:"accuse infondate". - (PRIMAPRESS)