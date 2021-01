Disneyland California: da mecca del tempo libero si trasforma in centro di vaccinazioni di massa

(PRIMAPRESS) - USA - La California sta trasformando Disneyland in un sito di distribuzione di massa di vaccini per fronteggiare l'ondata di coronavirus che sta travolgendo gli ospedali e stabilisce un nuovo record mortale nello stato.

I funzionari della contea di Orange hanno affermato che il resort di Disneyland, situato ad Anaheim, sarebbe diventato il primo dei cinque "super point-of-dispensing" (super POD) in grado di vaccinare migliaia di persone ogni giorno.

Doug Chaffee, il supervisore della contea di Orange, ha affermato in una dichiarazione che i siti Super POD saranno "assolutamente fondamentali per fermare questo virus mortale". La decisione arriva quando il bilancio delle vittime del Covid-19 in California ha raggiunto lunedì 30.000, una cifra sorprendente che ha sottolineato la vasta accelerazione del virus questo inverno. Ci sono voluti sei mesi perché lo stato più popoloso della nazione raggiungesse 10.000 morti, ma appena un mese per passare da 20.000 a 30.000 morti. - (PRIMAPRESS)