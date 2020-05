Dazi: prove tecniche di distensione tra Cina e Usa. Si alla Fase1 dopo la telefonata tra Liu He e Lighthizer

(PRIMAPRESS) - CINA - The business is the business. The Business must to go on. Si potrebbe parafrasare così, nonostante gli screzi di questi mesi tra la Cina e gli Stati Uniti con le accuse di Trump al colosso asiatico di aver diffuso il virus, la necessità di portare avanti l’accordo commerciale tra i due paesi che si era interrotto proprio per l’arrivo dell’epidemia. Ora più che mai, sopratutto all’America, serve riprendersi dalla crisi generata dal coronavirus. E’ così che Cina e Stati Uniti si impegnano ad attuare la 'fase 1' dell'accordo sul commercio siglato a gennaio. A renderlo noto è l'agenzia Xinhua, riferendo il risultato del colloquio telefonico avuto questa mattina dal vicepremier cinese Liu He e il rappresentante per il Commercio americano Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin. - (PRIMAPRESS)